Faz um mês que iniciei minha caminhada como reitora da Universidade de Taubaté.
No meu caso, estar nesse lugar tem uma dimensão ainda mais íntima. Antes de chegar à Reitoria, passei pelas salas de aula da UNITAU. Antes de conduzir, fui conduzida por esta Universidade. Fui aluna, professora, pesquisadora e gestora. Cresci profissionalmente aqui. Por isso, não olho para a UNITAU como quem observa uma instituição de fora.
Olho como quem pertence. E pertencer muda muita coisa.
Muda a forma de escutar uma necessidade. A sala de aula e o laboratório deixam de ser apenas espaços físicos. O número de matrícula deixa de ser apenas um registro no sistema. Tudo passa a ter rosto, história e significado. Isso dá outro peso às decisões, porque aquilo que se decide dentro da Universidade alcança pessoas reais, famílias, trajetórias e sonhos.
Neste primeiro mês de gestão, tenho pensado muito nisso.
Vivemos um tempo de profundas transformações na educação. A inteligência artificial já mudou a forma como trabalhamos, ensinamos e aprendemos. A formação profissional exige novas competências. Os estudantes chegam à universidade com expectativas diferentes das de poucos anos atrás. E a sociedade espera instituições mais ágeis, mais conectadas e capazes de responder aos desafios do presente.
Não há como ignorar esse movimento. A UNITAU precisa caminhar com o seu tempo. Em alguns momentos, isso significa rever processos. Em outros, aproximar áreas, fortalecer a presença nos campi, ampliar parcerias e, principalmente, ouvir melhor.
Para mim, inovar também passa por isso: olhar para o cotidiano da Universidade com coragem para aperfeiçoar aquilo que pode ser melhor. Mas continuo acreditando que nenhuma transformação será verdadeira se as pessoas ficarem de fora. Foi por isso que escolhemos falar em cuidado.
E cuidado, aqui, não é uma palavra leve nem acomodada. Cuidar exige coragem, responsabilidade e decisão. Exige preservar aquilo que nossa história construiu de melhor e, ao mesmo tempo, reconhecer onde ainda precisamos avançar.
A UNITAU tem mais de cinco décadas de história. Está presente em Taubaté, Caraguatatuba e Cruzeiro. Forma profissionais, produz conhecimento, atende à comunidade, movimenta a região e transforma vidas.
Essa força não nasceu de uma única pessoa. Ela foi construída por gerações.
E talvez seja importante lembrar que a UNITAU não termina em seus campi. Ela também está nos hospitais, nas clínicas, nas escolas, nos projetos de extensão, nas empresas, nos municípios parceiros e na trajetória de milhares de profissionais que passaram por nossas salas de aula. É justamente ali, para além dos nossos muros, que a Universidade demonstra, todos os dias, por que existe.
Formar bons profissionais é parte da nossa missão, sem dúvida. Mas formar pessoas capazes de compreender o mundo em que vivem e a responsabilidade que assumem diante dele também é.
Talvez este primeiro mês de gestão sirva para lembrar que ninguém cuida sozinho de uma universidade.
Os professores cuidam quando acreditam no potencial de seus estudantes. Os funcionários cuidam ao sustentar, todos os dias, a rotina universitária e acolher quem passa por ela. Os estudantes também cuidam quando participam, perguntam, pesquisam e levam para a comunidade o conhecimento produzido dentro da Universidade.
Cuidamos todos nós quando entendemos que a UNITAU não é apenas um lugar por onde se passa. É uma instituição que permanece na vida de cada um de nós.
Sigo com disposição para o trabalho, com profundo respeito por todos aqueles que construíram esta história antes de mim e com a consciência de que ainda há muito a fazer.
Mas sigo, sobretudo, com uma certeza que a própria UNITAU me ensinou: quando uma universidade cuida bem das pessoas, ela não transforma apenas indicadores. Ela transforma caminhos. Transforma vidas.
- Leticia Maria P. da Costa, reitora da Universidade de Taubaté