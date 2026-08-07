Faz um mês que iniciei minha caminhada como reitora da Universidade de Taubaté.

No meu caso, estar nesse lugar tem uma dimensão ainda mais íntima. Antes de chegar à Reitoria, passei pelas salas de aula da UNITAU. Antes de conduzir, fui conduzida por esta Universidade. Fui aluna, professora, pesquisadora e gestora. Cresci profissionalmente aqui. Por isso, não olho para a UNITAU como quem observa uma instituição de fora.

Olho como quem pertence. E pertencer muda muita coisa.