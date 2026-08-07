Um homem foi preso em flagrante em Taubaté após efetuar um disparo de arma de fogo durante uma discussão de trânsito na Rodovia Oswaldo Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (6).
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A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelo veículo envolvido. O carro foi encontrado na Estrada da Serrinha e abordado com dois ocupantes.
Na busca veicular, os policiais acharam duas munições intactas de calibre .38.
Um dos passageiros confessou ter feito o disparo para o alto e admitiu ter jogado a arma em uma área de mata. O armamento não foi encontrado.
O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.