08 de agosto de 2026
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Homem atira para o alto durante briga e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso após disparar arma para o alto
Homem foi preso após disparar arma para o alto

Um homem foi preso em flagrante em Taubaté após efetuar um disparo de arma de fogo durante uma discussão de trânsito na Rodovia Oswaldo Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (6).

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A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelo veículo envolvido. O carro foi encontrado na Estrada da Serrinha e abordado com dois ocupantes.

Na busca veicular, os policiais acharam duas munições intactas de calibre .38.

Um dos passageiros confessou ter feito o disparo para o alto e admitiu ter jogado a arma em uma área de mata. O armamento não foi encontrado.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

 

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