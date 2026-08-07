Um homem de 52 anos foi morto com sete disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (7), em Ubatuba. A vítima, identificada como José dos Reis Souza Costa, conhecido pelo apelido de "Siri", foi encontrada caída na Rua El Shaday, no bairro Mato Dentro/Marafunda.

Segundo a polícia, a principal suspeita é que Siri tenha sido morto pelo atual companheiro de sua ex-esposa.

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