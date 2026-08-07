Um homem de 52 anos foi morto com sete disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (7), em Ubatuba. A vítima, identificada como José dos Reis Souza Costa, conhecido pelo apelido de "Siri", foi encontrada caída na Rua El Shaday, no bairro Mato Dentro/Marafunda.
Segundo a polícia, a principal suspeita é que Siri tenha sido morto pelo atual companheiro de sua ex-esposa.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao local, os policiais encontraram José já sem sinais vitais.
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito ainda no local.
A perícia constatou que a vítima apresentava sete perfurações provocadas por disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo. Na cintura de José foi encontrada uma faca, enquanto cinco cápsulas deflagradas de calibre .38 foram recolhidas nas proximidades do corpo pela Polícia Científica.
Pai do suspeito teria visto fuga após os disparos
De acordo com o registro policial, um homem identificado como Jovino, pai do principal suspeito, informou aos policiais que viu o filho correr em direção à sua residência logo após os disparos, carregando uma bolsa, antes de fugir.
A Polícia Civil informou que o suspeito, identificado como Edmilson, não foi localizado até o momento. Diligências estão em andamento para encontrá-lo e ouvi-lo sobre o crime.
BO aponta possível motivação ligada a relacionamento
O boletim de ocorrência revela que a investigação trabalha, inicialmente, com a hipótese de que o homicídio tenha sido precedido por desentendimentos envolvendo um relacionamento amoroso.
A principal testemunha, Karina, relatou à Polícia Civil que manteve união estável com José durante cerca de sete anos e que o casal tem dois filhos, de 2 e 4 anos. Segundo ela, embora separados há aproximadamente quatro meses, ambos ainda residiam na mesma casa por causa das crianças.
Mensagens mostrariam ameaça
Karina afirmou que havia iniciado um relacionamento com Edmilson e que, no dia do crime, passou a receber mensagens e imagens de conversas envolvendo os dois homens. Ela também declarou que José teria feito ameaças ao novo companheiro, afirmando que voltaria para matá-lo.
Em depoimento, a mulher ainda relatou que José apresentava comportamento agressivo durante o relacionamento, incluindo tentativas de manter relações sexuais sem seu consentimento enquanto ela dormia, além de ameaçar pessoas que se aproximavam dela. Essas declarações fazem parte da investigação e ainda serão confrontadas com outras provas.
Polícia apreenderá celulares e imagens
A delegada responsável pelo caso determinou a instauração de inquérito policial para apurar o homicídio.
Entre as diligências previstas estão:
- análise pericial dos celulares dos envolvidos;
- recuperação de mensagens e registros de chamadas;
- obtenção de imagens de câmeras de segurança da região;
- novas oitivas de testemunhas;
- localização do suspeito;
- conclusão dos laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML).
Até a publicação desta reportagem, Edmilson permanecia foragido, e a motivação do crime segue sendo investigada pela Polícia Civil.