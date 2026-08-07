Uma discussão envolvendo o proprietário de uma pizzaria e um grupo de entregadores terminou em confusão, disparos de arma de fogo e agressões na noite de quarta-feira (5). Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o tumulto tomou conta da via e mobilizou dezenas de pessoas.

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O caso aconteceu na Avenida Oliveira Freire, no Parque Paulistano, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista. Segundo relatos, a confusão teria começado após uma reclamação relacionada à demora na entrega de uma pizza e se intensificado em razão de um episódio de agressão ocorrido no dia anterior.