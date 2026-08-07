Uma discussão envolvendo o proprietário de uma pizzaria e um grupo de entregadores terminou em confusão, disparos de arma de fogo e agressões na noite de quarta-feira (5). Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o tumulto tomou conta da via e mobilizou dezenas de pessoas.
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O caso aconteceu na Avenida Oliveira Freire, no Parque Paulistano, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista. Segundo relatos, a confusão teria começado após uma reclamação relacionada à demora na entrega de uma pizza e se intensificado em razão de um episódio de agressão ocorrido no dia anterior.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem, apontado como proprietário do estabelecimento, discutindo com um entregador. Em seguida, o celular da vítima cai no chão e outros motoboys se aproximam do local para protestar.
Em outra gravação, o comerciante aparece segurando uma arma de fogo e efetuando disparos para o alto. Logo depois, ele caminha em direção ao grupo e realiza novos tiros.
As imagens também mostram o momento em que a arma falha. Na sequência, o homem é atingido por golpes de capacete e cai no chão. Ainda de acordo com as gravações, ele sofreu chutes e socos antes da intervenção de pessoas que estavam no local.
Até a publicação desta reportagem, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não havia informado se a ocorrência foi oficialmente registrada nem divulgado detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos. As circunstâncias do caso deverão ser investigadas pelas autoridades.
Com informações do Metrópoles