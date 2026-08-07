Um homem foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (4), em um crime que mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e profissionais do serviço de emergência. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

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O homicídio ocorreu na Rua Bérgamo, em uma região comercial de Lucas do Rio Verde. Segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades, dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos.