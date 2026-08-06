07 de agosto de 2026
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TRANSPARÊNCIA

SJC: texto que previa devolutiva de audiência pública é arquivado

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavio Pereira/CMSJC
Projeto apresentado por vereador da oposição foi arquivado após receber parecer contrário de duas comissões, que são dominadas pela base governista
Projeto apresentado por vereador da oposição foi arquivado após receber parecer contrário de duas comissões, que são dominadas pela base governista

Arquivo
A Câmara de São José dos Campos arquivou nessa quinta-feira (6) o projeto que visava obrigar a Prefeitura a publicar o relatório de devolutiva das sugestões, manifestações e propostas apresentadas pela população em audiências públicas.

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Projeto
O projeto havia sido protocolado em maio pelo vereador Sérgio Camargo (PL), que integra a oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD). A proposta foi arquivada após receber parecer contrário das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Economia, Finanças e Orçamento, que são dominadas pela base governista.

Justificativa
"As audiências públicas são instrumentos essenciais de democracia participativa. Contudo, para que cumpram efetivamente sua finalidade, não basta que a população seja ouvida. É necessário que as manifestações apresentadas recebam algum nível de sistematização, análise e devolutiva pública, ainda que de forma sintética", alegou Sérgio no projeto.

Inconstitucional
As duas comissões apontaram que o projeto seria inconstitucional por interferência na gestão administrativa e por não apresentar estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

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