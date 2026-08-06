Arquivo

A Câmara de São José dos Campos arquivou nessa quinta-feira (6) o projeto que visava obrigar a Prefeitura a manter uma página específica no site oficial do município com informações sobre áreas classificadas como institucionais, ociosas, sem uso definido, passíveis de terem a destinação alterada ou de implantação de equipamentos públicos, programas habitacionais, projetos urbanos, serviços e outros fins de interesse coletivo na cidade.

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Projeto

O projeto havia sido protocolado em maio pelo vereador Sérgio Camargo (PL), que integra a oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD). A proposta foi arquivada após receber parecer contrário das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, que são dominadas pela base governista.