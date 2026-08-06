07 de agosto de 2026
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PARECERES CONTRÁRIOS

SJC: Câmara arquiva projeto sobre transparência de áreas públicas

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavio Pereira/CMSJC
Projeto apresentado por vereador da oposição foi arquivado após receber parecer contrário de duas comissões, que são dominadas pela base governista
Projeto apresentado por vereador da oposição foi arquivado após receber parecer contrário de duas comissões, que são dominadas pela base governista

Arquivo
A Câmara de São José dos Campos arquivou nessa quinta-feira (6) o projeto que visava obrigar a Prefeitura a manter uma página específica no site oficial do município com informações sobre áreas classificadas como institucionais, ociosas, sem uso definido, passíveis de terem a destinação alterada ou de implantação de equipamentos públicos, programas habitacionais, projetos urbanos, serviços e outros fins de interesse coletivo na cidade.

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Projeto
O projeto havia sido protocolado em maio pelo vereador Sérgio Camargo (PL), que integra a oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD). A proposta foi arquivada após receber parecer contrário das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, que são dominadas pela base governista.

Justificativa
"Diante da necessidade de compatibilizar o patrimônio público municipal com as demandas atuais, à medida que a cidade cresce, é fundamental que a população tenha acesso claro e organizado às informações sobre localização, destinação e eventual utilização dessas áreas", alegou Sérgio no projeto.

Inconstitucional
As duas comissões apontaram que o projeto seria inconstitucional por disciplinar a forma de implementação de uma política pública (violação ao princípio da separação entre os poderes), por não apresentar estimativa do impacto orçamentário-financeiro e por não indicar a correspondente fonte de custeio.

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