A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 13 escolas entre as 500 mais bem avaliadas do país no ensino médio, segundo dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025, divulgado na quarta-feira (5) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

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O maior destaque regional ficou com Lorena, que abriga a Cotel (Colégio Técnico de Lorena) Professor Nelson Pesciotta, classificada como a 5ª melhor escola de ensino médio do Brasil, com nota 7,6.