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IDEB 2025

RMVale tem 13 das 500 melhores escolas de ensino médio do Brasil

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Cotel (Colégio Técnico de Lorena) Professor Nelson Pesciotta
Cotel (Colégio Técnico de Lorena) Professor Nelson Pesciotta

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 13 escolas entre as 500 mais bem avaliadas do país no ensino médio, segundo dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025, divulgado na quarta-feira (5) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

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O maior destaque regional ficou com Lorena, que abriga a Cotel (Colégio Técnico de Lorena) Professor Nelson Pesciotta, classificada como a 5ª melhor escola de ensino médio do Brasil, com nota 7,6.

A unidade estadual ficou atrás apenas de instituições de Minas Gerais, Goiás e Pernambuco, consolidando-se como referência nacional em qualidade de ensino (veja abaixo).

O desempenho reforça a força das escolas técnicas e federais da RMVale, que ocupam posições de destaque no ranking nacional elaborado a partir do Ideb.

O índice é divulgado a cada dois anos pelo governo federal e mede a qualidade da educação brasileira ao combinar o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que avalia conhecimentos em língua portuguesa e matemática, com os indicadores de aprovação escolar. A nota varia de zero a dez.

A lista das melhores escolas do ensino médio contabiliza mais de 17.580 unidades de todos os estados, entre escolas municipais, estaduais, federais e particulares.

Cidades da região

Além da liderança regional de Lorena, outras cidades também figuram entre as melhores do país. Em Guaratinguetá, o Cotec (Colégio Técnico Industrial) Professor Carlos Augusto Patricio Amorim, ligado à Unesp (Universidade Estadual Paulista), aparece na 72ª colocação nacional, com nota 6,7.

Já São José dos Campos concentra o maior número de escolas da RMVale no ranking.

A Etec Professora Ilza Nascimento Pintus e o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Campus São José dos Campos dividem a 103ª e 104ª posições, ambas com nota 6,6.

Também aparecem na lista as escolas estaduais Professora Maria Dolores Veríssimo Madureira (194ª), Professor Joaquim de Moura Candelária (241ª), Professor Joaquim Andrade Meirelles (477ª) e Professor Nelson do Nascimento Monteiro (478ª).

Outros municípios da região também conquistaram espaço entre as 500 melhores escolas brasileiras.

A Etec Cônego José Bento, de Jacareí, ficou na 233ª posição, enquanto a Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin, de Taubaté, alcançou a 258ª colocação.

Em seguida aparecem a Etec Machado de Assis, de Caçapava (259ª), a Etec de Caraguatatuba (458ª) e a Etec João Gomes de Araújo, de Pindamonhangaba (470ª), ambas com nota 5,9.

Os resultados evidenciam o protagonismo das escolas técnicas estaduais e das instituições federais na formação de estudantes da região. A presença de unidades da RMVale entre as melhores do Brasil também reforça a qualidade da educação pública oferecida em diversos municípios.

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