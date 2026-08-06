As cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tiveram desempenhos diferentes no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) 2025, divulgado na quarta-feira (5) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alguns municípios melhoraram seus indicadores, outros mantiveram-se estáveis e alguns tiveram queda na comparação com o Ideb anterior, de 2023.
O Ideb é divulgado pelo governo federal e mede, a cada dois anos, a qualidade do aprendizado no Brasil. Elaborado pelo Inep, ligado ao MEC (Ministério da Educação), o índice combina dados de aprendizagem e fluxo escolar para medir o desempenho de escolas, municípios, estados e do país todo.
O índice vai de 0 a 10 e combina o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), prova que avalia conhecimentos de língua portuguesa e matemática, e a taxa de aprovação dos alunos.
Ensino Fundamental - anos iniciais
Considerando a média das notas nos anos iniciais do Ensino Fundamental de todas as cidades da região, a RMVale melhorou o indicador na rede municipal, passando de 6,4 para 6,7 (índice médio). Vinte e nove cidades aumentaram a nota, quatro mantiveram o mesmo índice de 2023 e seis reduziram a pontuação.
As cinco cidades da região com as melhores notas nos anos iniciais, considerando a rede municipal, foram Lagoinha (7,4), Piquete (7,0), São Bento do Sapucaí (6,9), São José dos Campos (6,9) e São Luiz do Paraitinga (6,9).
As notas mais baixas foram registradas em Santa Branca (5,8), Potim (5,8), Bananal (5,8), Lorena (5,9) e Igaratá (5,9).
Ensino Fundamental - anos finais
Nos anos finais do Ensino Fundamental, na rede pública, a RMVale melhorou o indicador entre os dois períodos, passando de 4,7 para 5,1 (índice médio). Vinte e duas cidades aumentaram a nota, seis ficaram no mesmo indicador e 11 reduziram a pontuação.
As cinco cidades da região com as melhores notas nos anos finais, na rede pública, foram São Bento do Sapucaí (6,1), Jambeiro (5,7), Queluz (5,7), São José dos Campos (5,7) e Monteiro Lobato (5,6).
As notas mais baixas foram registradas em Bananal (4,3), Santa Branca (4,5), Potim (4,8), Natividade da Serra (4,8) e Ubatuba (4,9).
Ensino Médio
No Ensino Médio, na rede estadual, a RMVale também melhorou o indicador entre os dois períodos, passando de 4,4 para 4,6 (índice médio). Vinte e três cidades aumentaram a nota, quatro mantiveram o mesmo indicador, sete reduziram e quatro não tiveram nota para comparar.
As cinco cidades da região com as melhores notas no Ensino Médio, na rede estadual, foram Lagoinha (4,9), Areias (4,8), Bananal (4,7), Lorena (4,7) e Pindamonhangaba (4,7).
As notas mais baixas foram registradas em Monteiro Lobato (3,8), Potim (3,9), Silveiras (4,0), redenção da Serra (4,0) e Ubatuba (4,1).