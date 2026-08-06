As cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tiveram desempenhos diferentes no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) 2025, divulgado na quarta-feira (5) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

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Alguns municípios melhoraram seus indicadores, outros mantiveram-se estáveis e alguns tiveram queda na comparação com o Ideb anterior, de 2023.