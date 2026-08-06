A Polícia Civil prendeu o terceiro investigado pelo assassinato de Thales Rudson Torres, de 23 anos, encontrado morto com marcas de tiros em uma estrada rural de Caçapava, no fim de março deste ano. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (6).
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O preso é Luan Fabrício dos Reis Ribeiro, 29 anos, apontado pela Delegacia de Homicídios de São José dos Campos como um dos autores do crime. A captura foi realizada por equipes da especializada, que seguem com as investigações para localizar o último suspeito ainda foragido. Também ligado ao crime, um adolescente já foi apreendido pela polícia.
Com a prisão de Luan, três dos quatro investigados já foram capturados. Anteriormente, Vitor Eduardo Adrião Francisco, de 22 anos, e Welithon Ferreira de Araújo Neto, de 19 anos, também haviam sido presos durante a operação da Polícia Civil.
A Justiça havia decretado, ainda em maio, a prisão preventiva dos quatro acusados após a conclusão do inquérito policial. O único investigado que permanece foragido é Wellington Cristiano de Oliveira, de 32 anos, conhecido como "Dentinho".
Corpo encontrado em estrada
O corpo de Thales Rudson Torres foi localizado na manhã de 30 de março de 2026, na Estrada Padre Piedade, no bairro Guamirim, em Caçapava.
Segundo a Polícia Civil, o jovem apresentava diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
Ele estava desaparecido desde a noite anterior. Morador da região leste de São José dos Campos, Thales não possuía antecedentes criminais, conforme as investigações.
Leia mais: SJC: Suspeito de matar Thales foi preso e liberado antes do crime
Confusão motivou crime
As investigações apontam que o homicídio teve início após uma confusão nas proximidades da "Adega da 20", também conhecida como "Toca dos Drack".
De acordo com o inquérito, Thales passou a ser acusado de um suposto abuso sexual. No entanto, testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram não ter presenciado qualquer ato de violência sexual envolvendo a vítima.
Ainda segundo a investigação, os suspeitos cercaram Thales e o obrigaram a entrar em um carro vermelho, enquanto um segundo veículo dava apoio à ação. O grupo seguiu inicialmente para a região do Jardim Monterrey e, depois, levou a vítima até uma estrada rural em Caçapava, onde o assassinato ocorreu.
Depoimento de suspeito
Um dos principais elementos da investigação foi o depoimento de Vitor Eduardo. Ele foi localizado internado no Hospital Municipal de São José dos Campos com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. Inicialmente, apresentou uma versão considerada inconsistente pelos investigadores, mas depois admitiu participação no crime.
Segundo seu relato, ele, Luan Fabrício e Welithon perseguiram Thales após a denúncia feita pela mãe de uma criança. O objetivo seria levar a vítima para uma conversa e agredi-la.
Ainda conforme o depoimento, Wellington "Dentinho" estava armado com uma arma longa. Durante uma tentativa de agredir Thales com a coronha da arma, ocorreu um disparo acidental que atingiu Vitor na mão e na perna. Em seguida, segundo a Polícia Civil, Wellington efetuou novos disparos que mataram a vítima.
Polícia procura último investigado
Com a prisão de Luan, a Delegacia de Homicídios concentra os esforços para localizar Wellington Cristiano, o último investigado que permanece foragido.
A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp (12) 3931-0220. O sigilo do denunciante é garantido.