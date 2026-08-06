A Polícia Civil prendeu o terceiro investigado pelo assassinato de Thales Rudson Torres, de 23 anos, encontrado morto com marcas de tiros em uma estrada rural de Caçapava, no fim de março deste ano. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (6).

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O preso é Luan Fabrício dos Reis Ribeiro, 29 anos, apontado pela Delegacia de Homicídios de São José dos Campos como um dos autores do crime. A captura foi realizada por equipes da especializada, que seguem com as investigações para localizar o último suspeito ainda foragido. Também ligado ao crime, um adolescente já foi apreendido pela polícia.