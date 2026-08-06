A Embraer está com 56 oportunidades de trabalho em aberto para a unidade de São José dos Campos. As vagas são para contratações imediatas e para cadastro em banco de talentos, contemplando os níveis operacional, técnico, administrativo e de engenharia.

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Vagas

Há vagas imediatas para profissionais nos cargos de fresador, mecânico ajustador, soldador, montador de interiores de aviões e inspetor de manutenção de aeronaves, além de técnicos de processos, de qualidade com atuação em fabricação, pintura e aviação comercial e técnicos em segurança do trabalho.