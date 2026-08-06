A Embraer está com 56 oportunidades de trabalho em aberto para a unidade de São José dos Campos. As vagas são para contratações imediatas e para cadastro em banco de talentos, contemplando os níveis operacional, técnico, administrativo e de engenharia.
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Vagas
Há vagas imediatas para profissionais nos cargos de fresador, mecânico ajustador, soldador, montador de interiores de aviões e inspetor de manutenção de aeronaves, além de técnicos de processos, de qualidade com atuação em fabricação, pintura e aviação comercial e técnicos em segurança do trabalho.
O setor de engenharia busca preencher posições em desenvolvimento de produto, qualidade e ensaios em aerodinâmica experimental.
Para as áreas administrativas, de suprimentos e finanças, há oportunidades em compras diretas, defesa, contabilidade, gestão de programas e recursos humanos. A divisão de tecnologia da informação contrata para gestão de mudanças, CMDB e middleware.
O processo seletivo também conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência em desenvolvimento de software e qualidade.
Banco de talentos
A empresa também mantém cadastro aberto para o banco de talentos com foco em funções industriais de produção, manutenção, logística e programas EDE, visando oportunidades futuras nas áreas operacionais e técnicas da fábrica.
Para participar do processo seletivo e conhecer todas as vagas, acesse