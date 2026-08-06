A emoção tomou conta do Centro de Educação Empreendedora (Cedemp) durante a formatura de mais uma turma do curso Tecnologia 60+, promovido pela Prefeitura. A cerimônia reuniu formandos e convidados para celebrar uma conquista que vai muito além do domínio das ferramentas digitais: representa autonomia, confiança e novas possibilidades de conexão com o mundo.

Ao longo do curso, os participantes aprenderam a utilizar o celular de forma prática e segura, acessar serviços públicos e plataformas digitais, navegar pela internet, usar e-mail e redes sociais e receber orientações sobre segurança digital.

A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão digital e melhorar a qualidade de vida da população idosa. Ao todo, foram certificados cerca de 50 estudantes das bibliotecas públicas Cassiano Ricardo, Hélio Pinto Ferreira, Centro da Juventude e Helena Molina.



Em nome dos alunos, Maria Cristina Stocker Pinto agradeceu aos professores pelo acolhimento e dedicação durante todo o semestre.

“Vocês nos ensinaram muito mais do que mexer no celular. Nos deram confiança para conversar com nossos filhos e netos, resolver questões do dia a dia pela internet e acreditar que somos capazes de continuar aprendendo sempre”, afirmou.