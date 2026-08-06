07 de agosto de 2026
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ART FOR PETS 2026

Exposição une arte e conscientização sobre a causa animal em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Exposição apresenta oito esculturas customizadas
Exposição apresenta oito esculturas customizadas

São José dos Campos sedia a mostra Art for Pets Tour 2026. A exposição gratuita começa neste sábado (8) e vai até 28 de agosto de 2026, reunindo oito esculturas de cães e gatos customizadas pelos artistas Alexia Iara, Fabrício D’art, Iskor, Lanó, Garret. Arts, Telúrica, Tatiana Paiva e Yez Yas.

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A iniciativa utiliza a arte urbana para transformar espaços de grande circulação em pontos de reflexão sobre o bem-estar animal. Após passar pela capital paulista, o projeto percorrerá quatro cidades do estado.

Em sua primeira parada no interior, as esculturas ficarão instaladas nos corredores do Shopping Jardim Oriente, que fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América.

Após a temporada no shopping de São José dos Campos, a "Art for Pets Tour" seguirá para Campinas, São Paulo e Santo André.

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