São José dos Campos sedia a mostra Art for Pets Tour 2026. A exposição gratuita começa neste sábado (8) e vai até 28 de agosto de 2026, reunindo oito esculturas de cães e gatos customizadas pelos artistas Alexia Iara, Fabrício D’art, Iskor, Lanó, Garret. Arts, Telúrica, Tatiana Paiva e Yez Yas
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A iniciativa utiliza a arte urbana para transformar espaços de grande circulação em pontos de reflexão sobre o bem-estar animal
Em sua primeira parada no interior, as esculturas ficarão instaladas nos corredores do Shopping Jardim Oriente, que fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América.