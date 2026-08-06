Com mais de 12 horas ininterruptas de som, o PsycoCube 2026 reúne 47 DJs no Palácio Sunset, em São José dos Campos, neste sábado (8). O evento contará com dois palcos para Psytrance e Tech Funk, além de iluminação, cenografia temática e performances ao vivo.

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O line-up traz como destaques o influenciador DJ Zoio e o DJ de São José dos Campos Caique Carvalho, além de atrações como Minoro, Breezy Live, Red Shift Live, Willee, Kapranos, Mac, Laud, Takamori FTK, Alinne e Upmaat