07 de agosto de 2026
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MÚSICA

Festival promete 12 horas de música eletrônica em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Com mais de 12 horas ininterruptas de som, o PsycoCube 2026 reúne 47 DJs no Palácio Sunset, em São José dos Campos, neste sábado (8). O evento contará com dois palcos para Psytrance e Tech Funk, além de iluminação, cenografia temática e performances ao vivo.

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O line-up traz como destaques o influenciador DJ Zoio e o DJ de São José dos Campos Caique Carvalho, além de atrações como Minoro, Breezy Live, Red Shift Live, Willee, Kapranos, Mac, Laud, Takamori FTK, Alinne e Upmaat

Interessados podem adquirir ingressos a partir de R$ 40 no site oficial.

O Palácio Sunset fica na rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, nº 1152, Jardim Limoeiro.

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