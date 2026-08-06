O Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba ganhará uma nova sede no prédio da antiga rodoviária, no bairro Alto Cardoso. A Prefeitura iniciou as obras de adaptação do imóvel, que será reestruturado para atender às necessidades operacionais da corporação.

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Os serviços são realizados pela Secretaria de Serviços Públicos e incluem a reforma dos ambientes existentes e a criação de novos espaços. O projeto prevê a implantação de alojamentos, banheiros, salas administrativas, sala de materiais, sala de reserva, área de treinamento, academia de musculação, sala de aula, entre outros setores. Além das intervenções físicas, a nova sede também receberá uma identidade visual.