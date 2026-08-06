A Prefeitura de Caraguatatuba suspendeu as aulas da rede municipal a partir das 12h15 desta quinta-feira (6) até sexta-feira (7), em razão da previsão de ventos fortes e tempestades.

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A decisão foi tomada com base nos alertas de perigo emitidos pela Defesa Civil, que indicam a chegada das condições climáticas adversas a partir das 14h desta quinta-feira.