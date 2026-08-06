07 de agosto de 2026
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Alerta de ciclone suspende aulas nas escolas de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Prefeitura de Caraguatatuba suspendeu as aulas da rede municipal a partir das 12h15 desta quinta-feira (6) até sexta-feira (7), em razão da previsão de ventos fortes e tempestades.

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A decisão foi tomada com base nos alertas de perigo emitidos pela Defesa Civil, que indicam a chegada das condições climáticas adversas a partir das 14h desta quinta-feira.

Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos estudantes, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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