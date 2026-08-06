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TEMPO RUIM

Festival é cancelado devido à previsão de ciclone em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Festival foi cancelado
Festival foi cancelado

O Porto Novo Festival, que seria realizado nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), em Caraguatatuba, foi cancelado devido à previsão de ventos fortes e condições climáticas adversas no Litoral Norte.

Segundo a organização, a decisão foi tomada de forma preventiva para preservar a segurança do público, dos expositores, músicos e profissionais envolvidos na realização do evento. As rajadas poderiam comprometer a estabilidade das estruturas montadas e oferecer riscos durante as atividades ao ar livre.

A programação reuniria food trucks, feira de artesanato, apresentações musicais, moto clubes e outras atrações. Entre os destaques previstos estavam o show da Pangeia Rock Band e a Sunset Party com VJ Stallone.

Ainda não há confirmação de uma nova data para a realização do festival. A expectativa é que o evento seja reagendado quando houver condições meteorológicas mais seguras.

A organização orienta que o público acompanhe os canais oficiais para receber informações sobre um possível reagendamento e a nova programação.

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