O Porto Novo Festival, que seria realizado nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), em Caraguatatuba, foi cancelado devido à previsão de ventos fortes e condições climáticas adversas no Litoral Norte.

Segundo a organização, a decisão foi tomada de forma preventiva para preservar a segurança do público, dos expositores, músicos e profissionais envolvidos na realização do evento. As rajadas poderiam comprometer a estabilidade das estruturas montadas e oferecer riscos durante as atividades ao ar livre.

A programação reuniria food trucks, feira de artesanato, apresentações musicais, moto clubes e outras atrações. Entre os destaques previstos estavam o show da Pangeia Rock Band e a Sunset Party com VJ Stallone.