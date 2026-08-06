O jovem João Vitor, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira (5), em Pindamonhangaba. A informação foi divulgada pela LinkVale Internet, empresa onde ele trabalhava.

Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a perda do colaborador e destacou que João Vitor era conhecido pela dedicação, pelo profissionalismo e pela relação de carinho construída com colegas e amigos.

“Hoje nos despedimos de um jovem que fez parte da nossa equipe e que, com sua presença, deixou sua marca entre colegas e amigos”, afirmou a LinkVale na homenagem.