07 de agosto de 2026
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MORTE

Adeus, João Vitor: jovem de 22 anos morre e comove o Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
João Vitor, de 22 anos
João Vitor, de 22 anos

O jovem João Vitor, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira (5), em Pindamonhangaba. A informação foi divulgada pela LinkVale Internet, empresa onde ele trabalhava.

Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a perda do colaborador e destacou que João Vitor era conhecido pela dedicação, pelo profissionalismo e pela relação de carinho construída com colegas e amigos.

“Hoje nos despedimos de um jovem que fez parte da nossa equipe e que, com sua presença, deixou sua marca entre colegas e amigos”, afirmou a LinkVale na homenagem.

A publicação recebeu dezenas de manifestações de pesar. Amigos, conhecidos e moradores da cidade descreveram o jovem como uma pessoa alegre e prestaram solidariedade aos familiares, especialmente aos pais.

João Vitor nasceu em 22 de janeiro de 2004. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte, nem detalhes sobre o velório e o sepultamento.

A empresa manifestou condolências aos familiares e amigos e desejou força a todos para enfrentar a perda precoce.

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