O jovem João Vitor, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira (5), em Pindamonhangaba. A informação foi divulgada pela LinkVale Internet, empresa onde ele trabalhava.
Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a perda do colaborador e destacou que João Vitor era conhecido pela dedicação, pelo profissionalismo e pela relação de carinho construída com colegas e amigos.
“Hoje nos despedimos de um jovem que fez parte da nossa equipe e que, com sua presença, deixou sua marca entre colegas e amigos”, afirmou a LinkVale na homenagem.
A publicação recebeu dezenas de manifestações de pesar. Amigos, conhecidos e moradores da cidade descreveram o jovem como uma pessoa alegre e prestaram solidariedade aos familiares, especialmente aos pais.
João Vitor nasceu em 22 de janeiro de 2004. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte, nem detalhes sobre o velório e o sepultamento.
A empresa manifestou condolências aos familiares e amigos e desejou força a todos para enfrentar a perda precoce.