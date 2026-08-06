A segunda fase da Operação Armagedom mobilizou forças de segurança na manhã desta quinta-feira (6) para cumprir 24 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) no Vale do Paraíba.

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A ofensiva também resultou no bloqueio de contas bancárias, afastamento de sigilos telemáticos e na indisponibilidade de bens que podem alcançar R$ 205,7 milhões.