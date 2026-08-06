Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (6) cumpre 24 mandados judiciais de busca e apreensão no Vale do Paraíba contra um grupo criminoso investigado por envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A ofensiva faz parte da segunda fase da Operação Armagedom, que apura um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além das buscas autorizadas pela Justiça de São José dos Campos, a ação também determinou o afastamento de sigilos telemáticos, o bloqueio de contas e a indisponibilidade de bens dos investigados.