Uma operação das forças de segurança do estado de São Paulo apreendeu 174 quilos de drogas durante fiscalizações realizadas em centros de distribuição e tratamento dos Correios.

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A Operação Vestigium, realizada na quarta-feira (5), vistoriou oito unidades da rede postal e identificou entorpecentes escondidos em encomendas enviadas para diferentes destinos.