Uma operação das forças de segurança do estado de São Paulo apreendeu 174 quilos de drogas durante fiscalizações realizadas em centros de distribuição e tratamento dos Correios.
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A Operação Vestigium, realizada na quarta-feira (5), vistoriou oito unidades da rede postal e identificou entorpecentes escondidos em encomendas enviadas para diferentes destinos.
Ao todo, foram apreendidos 108 quilos de cocaína, 50,5 quilos de maconha e 15,5 quilos de haxixe e outras drogas, além de derivados de cannabis.
A ação foi coordenada pelo CICC (Centro de Integração de Comando e Controle), da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), com apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, além de parceria com os Correios.
Centros de distribuição
O maior volume de drogas foi localizado no centro de distribuição do Jaguaré, na capital paulista. No local, os policiais encontraram 107 quilos de cocaína, quase 50 quilos de maconha, 11,6 quilos de drogas sintéticas, quatro frascos de óleo derivado de cannabis, 110 frascos de lança-perfume e uma porção adicional de maconha. A operação contou com o trabalho de cães farejadores do Canil da Polícia Militar.
Em Indaiatuba, a fiscalização resultou na apreensão de 3,8 quilos de haxixe, 800 gramas de cocaína e 300 gramas de maconha distribuídos em oito caixas. Já em São José do Rio Preto, as equipes localizaram porções de maconha, ice e skank.
Nas unidades dos Correios de Santo Amaro, Cajamar, Bauru e Ribeirão Preto não houve apreensões. Em São José dos Campos, a operação também não registrou resultados.
Acordo de cooperação técnica
A Operação Vestigium faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre a SSP e os Correios para reforçar o combate ao uso da rede logística postal por organizações criminosas. O objetivo é impedir o envio de drogas, armas, munições, explosivos e outros materiais ilegais por meio de encomendas.
Durante a fiscalização, 15 cães farejadores especializados auxiliaram na inspeção das cargas. As encomendas foram selecionadas a partir de critérios de inteligência e análise de risco, ampliando a capacidade de identificação de materiais ilícitos.
Todo o material apreendido será encaminhado para perícia. As investigações continuam para identificar os remetentes, destinatários e possíveis grupos criminosos responsáveis pelo envio das drogas por meio do sistema postal.