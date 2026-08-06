A rodovia Carvalho Pinto (SP-070) foi totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (6), em São José dos Campos, após o tombamento de uma carreta carregada com sabão líquido. O acidente ocorreu por volta das 6h07, no km 95, no sentido São Paulo, e provocou um longo congestionamento na região.
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De acordo com a Ecovias Leste Paulista, concessionária responsável pela rodovia, o motorista sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate. O estado de saúde da vítima não foi detalhado.
Segundo a Artesp, a carreta carregava 23 toneladas de sabão líquido. Não houve vazamento da carga.
Com o tombamento, todas as faixas da pista ficaram bloqueadas. O trânsito apresentou lentidão entre os quilômetros 97 e 95, sem previsão para a liberação do trecho até a última atualização.
Equipes da concessionária permanecem no local realizando a sinalização da rodovia e os trabalhos para remover a carreta. A operação exige o uso de equipamentos especializados devido ao porte do veículo e à carga transportada.
Causas do acidente
A Ecovias informou que o acidente aconteceu no km 95 da Carvalho Pinto, corrigindo a localização inicialmente divulgada. O trecho fica próximo à base da Polícia Militar Rodoviária e ao acesso da Rodovia dos Tamoios, um dos principais corredores viários entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
As causas do tombamento ainda são desconhecidas. A concessionária não informou se houve falha mecânica, perda de controle da direção, colisão com outro veículo ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para o acidente.
Trânsito segue comprometido
A interdição afeta principalmente os condutores que seguem em direção à capital paulista. O bloqueio também impacta motoristas que utilizam a ligação entre a Rodovia dos Tamoios e a Carvalho Pinto, rota utilizada por quem sai de cidades do Litoral Norte, como Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.
Sem previsão oficial para a liberação da pista, a orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas sempre que possível e acompanhem as atualizações das condições de tráfego antes de iniciar a viagem.
A concessionária informou que a pista só será liberada após a retirada da carreta e a conclusão de todas as avaliações de segurança no local.