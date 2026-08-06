A rodovia Carvalho Pinto (SP-070) foi totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (6), em São José dos Campos, após o tombamento de uma carreta carregada com sabão líquido. O acidente ocorreu por volta das 6h07, no km 95, no sentido São Paulo, e provocou um longo congestionamento na região.

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De acordo com a Ecovias Leste Paulista, concessionária responsável pela rodovia, o motorista sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento das equipes de resgate. O estado de saúde da vítima não foi detalhado.