Um acidente com uma carreta bloqueia totalmente a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) no km 96, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A ocorrência foi registrada às 6h07 desta quinta-feira (6), em trecho próximo à base da Polícia Militar Rodoviária e logo após o entroncamento com a Rodovia dos Tamoios.

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O bloqueio afeta diretamente o fluxo de motoristas que saem do Vale do Paraíba e do Litoral Norte com destino à capital paulista.