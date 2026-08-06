Um acidente com uma carreta bloqueia totalmente a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) no km 96, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A ocorrência foi registrada às 6h07 desta quinta-feira (6), em trecho próximo à base da Polícia Militar Rodoviária e logo após o entroncamento com a Rodovia dos Tamoios.
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O bloqueio afeta diretamente o fluxo de motoristas que saem do Vale do Paraíba e do Litoral Norte com destino à capital paulista.
Até as 6h48, a concessionária Ecovias Leste Paulista não havia detalhado a dinâmica da ocorrência, o número de veículos envolvidos, a existência de vítimas ou a previsão para a liberação das faixas. As equipes trabalham no local para prestar atendimento, remover o veículo de carga e garantir a limpeza da pista antes de autorizar a retomada da circulação.
A interdição total causa reflexos no trânsito para os condutores vindos do Litoral Norte e da zona sul de São José dos Campos. A orientação é para que os motoristas evitem o trecho no sentido capital até a normalização do tráfego ou busquem rotas alternativas.