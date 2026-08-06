07 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é detido em caçamba após furtar alimentos em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Suspeito foi conduzido à delegacia para esclarecimentos
Suspeito foi conduzido à delegacia para esclarecimentos

Um homem de 42 anos foi detido em Ilhabela após furtar alimentos de uma quitanda no bairro Barra Velha. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (5), quando uma equipe de RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) foi acionada para diligências pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi localizado escondido em uma caçamba de caminhão na rua José Carlos Siqueira.

Foi abordado e conduzido à delegacia em posse dos alimentos furtados para prestar esclarecimentos.

Após procedimentos de Polícia Judiciária, ele responderá ao inquérito em liberdade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários