Um homem de 42 anos foi detido em Ilhabela após furtar alimentos de uma quitanda no bairro Barra Velha. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (5), quando uma equipe de RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) foi acionada para diligências pela região.

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O suspeito foi localizado escondido em uma caçamba de caminhão na rua José Carlos Siqueira.