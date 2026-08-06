07 de agosto de 2026
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FLAGRANTE

VÍDEO: Polícia interrompe furto de cabos na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Homens tentam furtar cabos da Tamoios e são flagrados pelas câmeras de monitoramento
Homens tentam furtar cabos da Tamoios e são flagrados pelas câmeras de monitoramento

A Rodovia dos Tamoios foi alvo de uma nova tentativa de furto de cabos. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ao menos quatro homens tentavam cortar e retirar os fios responsáveis pelo funcionamento de equipamentos essenciais para a segurança viária. Nas imagens, é possível ver a atuação do grupo em uma área de mata, logo abaixo de uma estrutura da via.

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O ato de vandalismo foi coibido pela Polícia, que já está com as imagens para identificar e localizar os suspeitos.

A concessionária alerta que a compra, o armazenamento, o transporte e a comercialização de fios, cabos e materiais similares sem comprovação de procedência lícita configuram crime.

Qualquer atividade suspeita na rodovia pode ser denunciada pelo telefone 0800 545 0000 ou pelo aplicativo Tamoios.

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