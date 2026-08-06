Para reforçar o combate ao crime e as fiscalizações em locais como adegas, São José dos Campos passará a contar com 300 câmeras com reconhecimento facial no começo de 2027. A informação é do prefeito Anderson Farias (PSD), que disse que a cidade também contará com 250 câmeras capazes de fazer a leitura de placas de veículos.

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“Ampliaremos o número total de câmeras, passando de 1.186 para 1.697 equipamentos, além de totens instalados em portas de escolas e no entorno das unidades escolares, todos com reconhecimento facial”, afirmou Anderson em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.