07 de agosto de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

SJC terá 300 câmeras com reconhecimento facial, diz Anderson

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segurança: São José terá 300 câmeras com reconhecimento facial
Segurança: São José terá 300 câmeras com reconhecimento facial

Para reforçar o combate ao crime e as fiscalizações em locais como adegas, São José dos Campos passará a contar com 300 câmeras com reconhecimento facial no começo de 2027. A informação é do prefeito Anderson Farias (PSD), que disse que a cidade também contará com 250 câmeras capazes de fazer a leitura de placas de veículos.

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“Ampliaremos o número total de câmeras, passando de 1.186 para 1.697 equipamentos, além de totens instalados em portas de escolas e no entorno das unidades escolares, todos com reconhecimento facial”, afirmou Anderson em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.

“Vamos ampliar muito o uso da tecnologia. Mas não adianta apenas ter tecnologia e informação se não houver capacidade de agir. O importante é conseguir agir e trabalhar, principalmente, na prevenção.”

A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE. Confira a entrevista completa no site de OVALE.

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