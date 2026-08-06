Às vezes, a pesquisa nos surpreende. Passamos anos formulando perguntas, organizando referências e construindo hipóteses até que, inesperadamente, a realidade responde antes mesmo da conclusão do estudo. Foi exatamente essa sensação que vivi ao presidir a comissão organizadora do Profoco deste ano. Enquanto acompanhava docentes, estudantes, técnicos administrativos e pesquisadores convidados refletindo sobre docência, inovação e compromisso social, tive a impressão de que minha pesquisa havia deixado as páginas do projeto para acontecer, viva, diante dos meus olhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Naquele momento, compreendi que uma universidade sustentável não nasce apenas de documentos institucionais. Ela começa quando a própria universidade decide escutar a si mesma. O que faz uma universidade ser, de fato, sustentável? Essa é a pergunta que orienta meu pós-doutorado, desenvolvido no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), intitulado Mapeando Vozes, Escutando Silêncios: uma Cartografia da Universidade Sustentável. A resposta não está apenas em planos institucionais, indicadores ou relatórios. Está, sobretudo, nas pessoas que constroem diariamente a instituição e nos diferentes sentidos que atribuem à própria sustentabilidade.