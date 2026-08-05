Um morador de São José dos Campos foi contemplado com o prêmio de R$ 100 mil no mais recente sorteio do programa Nota Joseense. O vencedor, Francarelli Barbato Salomon, de 49 anos, recebeu o valor nesta quarta-feira (5), após ser sorteado em 25 de julho.
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Natural de Itajubá (MG), Francarelli participa do programa desde 2018. Formado em Direito, ele trabalha há 20 anos no Fórum Trabalhista de São José dos Campos, é casado e pai de duas filhas.
Segundo o ganhador, o prêmio será destinado aos estudos das filhas. Uma delas deve prestar vestibular ainda neste ano, e o recurso ajudará a custear as despesas com a formação.
No sorteio, Francarelli concorreu com 57 notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas entre 1º de março e 30 de junho de 2026.
O programa Nota Joseense foi criado em 2011 para incentivar os consumidores a solicitarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) com a inclusão do CPF. A iniciativa é regulamentada pela Lei Complementar Municipal nº 448/2011 e pelos Decretos nº 17.727/2018 e nº 18.398/2019.
Mudanças nos sorteios
O sorteio realizado em julho foi o último do ano com prêmio de R$ 100 mil. A partir de agosto, o programa passa a contar com 12 sorteios anuais.
Serão distribuídos nove prêmios de R$ 20 mil, nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro, além de três prêmios de R$ 60 mil, em abril, julho e dezembro. Ao longo do ano, o total distribuído será de R$ 340 mil.
Até dezembro de 2026 ainda estão previstos cinco sorteios: quatro com prêmio de R$ 20 mil, entre agosto e novembro, e um de R$ 60 mil, em dezembro.
As alterações no calendário e nos valores dos prêmios foram publicadas nas edições 3.750 e 3.751 do Diário do Município, nos dias 21 e 22 de julho.
Como participar
Podem participar consumidores que:
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Solicitem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) com CPF ao contratar serviços em São José dos Campos;
Façam o cadastro no Portal da Nota Joseense.
A cada R$ 10 em notas fiscais de serviços, o consumidor recebe automaticamente um cupom para concorrer aos sorteios.
Prestadores de serviços participantes
Participam do programa notas fiscais emitidas por prestadores de serviços cujo ISS é recolhido em São José dos Campos, incluindo:
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Saúde: consultórios médicos, odontológicos, laboratórios, clínicas e terapias;
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Veterinária e pet shops (banho, tosa e adestramento);
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Cuidados pessoais: cabeleireiros, barbearias, estética, tatuagem e depilação;
Academias, personal trainers, pilates, crossfit e yoga;
Educação: escolas de idiomas, música, informática, autoescolas, cursos livres e ensino regular privado;
Manutenção: oficinas mecânicas, assistência técnica, chaveiros, lavanderias e lavagem de veículos;
Farmácias de manipulação;
Estacionamentos, garagens e valet;
Hotéis, pousadas e agências de turismo;
Cinemas, teatros, boliches, casas de shows e parques;
Engenharia, arquitetura, construção civil e reformas realizadas em São José dos Campos;
Contabilidade, advocacia, consultoria, auditoria e assessoria;
Fotografia, filmagem, publicidade e artes gráficas;
Limpeza, portaria, vigilância e segurança prestadas em São José dos Campos;
Serviços funerários.