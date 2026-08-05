Um morador de São José dos Campos foi contemplado com o prêmio de R$ 100 mil no mais recente sorteio do programa Nota Joseense. O vencedor, Francarelli Barbato Salomon, de 49 anos, recebeu o valor nesta quarta-feira (5), após ser sorteado em 25 de julho.

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Natural de Itajubá (MG), Francarelli participa do programa desde 2018. Formado em Direito, ele trabalha há 20 anos no Fórum Trabalhista de São José dos Campos, é casado e pai de duas filhas.