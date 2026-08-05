Emerson Schiavenin morreu aos 49 anos nesta última quarta-feira (4), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.
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Tão jovem, Emerson deixou parentes e amigos em luto. Até porque ninguém esperava uma partida tão cedo. Nas redes sociais, muitas manifestações de apoio.
Ivani Aparecida lamentou bastante. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos que Deus conforte os corações de todos..descanse paz amigo", disse.
Elvira Ramos também desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos que Deus conforte os corações dos familiares e amigos nesse momento tão difícil descansa em paz", escreveu.