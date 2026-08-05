Emerson Schiavenin morreu aos 49 anos nesta última quarta-feira (4), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta quinta (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

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Tão jovem, Emerson deixou parentes e amigos em luto. Até porque ninguém esperava uma partida tão cedo. Nas redes sociais, muitas manifestações de apoio.