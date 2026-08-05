07 de agosto de 2026
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CRIME

Fingiu choro no velório do filho que mandou matar

Por Da Redação | Trindade (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Fingiu choro no velório do filho que mandou matar
Fingiu choro no velório do filho que mandou matar

A investigação sobre a morte de um homem de 28 anos revelou que o crime teria sido motivado por uma disputa envolvendo uma herança de R$ 60 mil. De acordo com a apuração, o pai e a madrasta da vítima são apontados como os mandantes do assassinato.

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O caso ocorreu em Trindade. Segundo as investigações, o dinheiro havia sido deixado pela mãe biológica do jovem, mas o casal não queria repassar o valor ao herdeiro.

Ainda conforme a polícia, o pai e a madrasta teriam pago R$ 15 mil a um cunhado para executar o crime. A vítima foi morta em uma área rural do município.

Imagens registradas após o assassinato mostram o pai demonstrando emoção durante a despedida do filho, comportamento que ganhou repercussão após a divulgação das investigações, que o apontam como um dos envolvidos no planejamento do homicídio.

As autoridades continuam apurando a participação de cada um dos suspeitos e as circunstâncias do crime, que teria sido motivado exclusivamente pela disputa patrimonial.

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