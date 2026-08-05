Uma mulher de 38 anos morreu após ser atropelada pelo próprio namorado, que é o principal suspeito do crime. O homem foi preso poucas horas depois, e a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

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O crime aconteceu na noite de segunda-feira (3), na cidade do Crato, no Ceará. A vítima, identificada como Camila Maria Gomes Rodrigues, seguia de motocicleta quando foi atingida por uma carreta conduzida pelo namorado, Fabiano Sales Holanda Lima. Segundo as informações divulgadas, o veículo passou por cima da mulher após uma discussão entre o casal.