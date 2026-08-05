Uma mulher de 38 anos morreu após ser atropelada pelo próprio namorado, que é o principal suspeito do crime. O homem foi preso poucas horas depois, e a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.
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O crime aconteceu na noite de segunda-feira (3), na cidade do Crato, no Ceará. A vítima, identificada como Camila Maria Gomes Rodrigues, seguia de motocicleta quando foi atingida por uma carreta conduzida pelo namorado, Fabiano Sales Holanda Lima. Segundo as informações divulgadas, o veículo passou por cima da mulher após uma discussão entre o casal.
O suspeito fugiu após o atropelamento, mas acabou localizado e preso no estado do Piauí.
Familiares afirmaram que o relacionamento era marcado por constantes desentendimentos e crises de ciúmes. Gustavo, filho mais velho de Camila, disse que o casal discutia com frequência e lamentou a violência do crime. “Ninguém nunca vai esperar isso e nunca vai pensar que vai acontecer uma atrocidade como aconteceu”, declarou.
A mãe da vítima informou que Camila estaria grávida. Caso a gestação seja confirmada, ela destacou que o suspeito teria provocado a morte de duas vidas. Camila já era mãe de dois filhos.
O caso segue sob investigação das autoridades e reacende o debate sobre a violência contra a mulher e a importância de medidas de proteção para vítimas de relacionamentos abusivos.