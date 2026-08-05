07 de agosto de 2026
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HOMICÍDIO

VÍDEO: Influenciador é morto a tiros ao vivo

Por Da Redação | Culiacán, México
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Influenciador é morto a tiros ao vivo
Influenciador é morto a tiros ao vivo

O influenciador mexicano Cesar Gastelum foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (4) enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelo TikTok. O ataque foi registrado parcialmente durante a live, e o criador de conteúdo, que acumulava quase 600 mil seguidores na plataforma, morreu no local.

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O crime aconteceu em frente a um restaurante na cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa, no México. De acordo com informações das autoridades, Gastelum conversava com amigos quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo, sacou uma arma e efetuou diversos disparos.

A Secretaria de Segurança de Sinaloa confirmou a morte do influenciador e informou que equipes foram mobilizadas para identificar e prender os responsáveis pelo homicídio.

O assassinato ocorre em um momento de aumento da violência em Culiacán, cidade marcada pela disputa entre grupos do crime organizado pelo controle da região.

O caso também lembra a morte da influenciadora Valeria Márquez, assassinada durante uma transmissão ao vivo em maio de 2025, dentro de um salão de beleza no estado de Jalisco.

As circunstâncias do crime e a motivação do ataque contra Cesar Gastelum seguem sendo investigadas pelas autoridades mexicanas.

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