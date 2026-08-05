Uma mulher afirmou ter descoberto uma suposta traição ao fazer uma visita inesperada ao companheiro, que cumpre pena em um presídio. Segundo o relato, ela encontrou o homem acompanhado de outra mulher no momento em que entrou na unidade prisional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi compartilhado nas redes sociais pela própria mulher, que contou visitar o companheiro havia oito anos. De acordo com ela, a ida ao presídio ocorreu de forma inesperada, após uma mudança de planos de última hora.
No vídeo publicado, a mulher relata que, ao chegar ao local, se deparou com o companheiro ao lado de outra visitante. Emocionada, ela afirmou estar decepcionada com a situação.
Ainda no relato, a mulher disse que trabalhou durante todo o período em que o companheiro esteve preso para ajudá-lo financeiramente e dar apoio enquanto ele cumpria a pena.
Até o momento, não há informações sobre a versão do detento ou da outra mulher citada no vídeo. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens. A interpretação é de @_jaquelinesuellen.