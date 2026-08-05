Uma mulher afirmou ter descoberto uma suposta traição ao fazer uma visita inesperada ao companheiro, que cumpre pena em um presídio. Segundo o relato, ela encontrou o homem acompanhado de outra mulher no momento em que entrou na unidade prisional.

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O caso foi compartilhado nas redes sociais pela própria mulher, que contou visitar o companheiro havia oito anos. De acordo com ela, a ida ao presídio ocorreu de forma inesperada, após uma mudança de planos de última hora.