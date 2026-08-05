A adolescente Jessica Kelly Santos da Silva está desaparecida desde o último sábado (2), em São José dos Campos. De acordo com familiares, ela saiu de casa e não retornou, deixando os parentes sem notícias há quatro dias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jessica mora no bairro Vila São Bento. Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizam buscas e tentam obter informações que possam ajudar a encontrá-la.
Os pais da adolescente afirmam estar bastante preocupados e pedem o apoio da população. Qualquer pessoa que tenha visto Jessica ou saiba onde ela pode estar deve comunicar imediatamente as autoridades.
As informações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190. O anonimato de quem denunciar é preservado.
Enquanto aguardam notícias, familiares seguem mobilizados e reforçam o pedido para que a população compartilhe o caso, na expectativa de ampliar o alcance das buscas e contribuir para que Jessica seja localizada o quanto antes.