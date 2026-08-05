A adolescente Jessica Kelly Santos da Silva está desaparecida desde o último sábado (2), em São José dos Campos. De acordo com familiares, ela saiu de casa e não retornou, deixando os parentes sem notícias há quatro dias.

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Jessica mora no bairro Vila São Bento. Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizam buscas e tentam obter informações que possam ajudar a encontrá-la.