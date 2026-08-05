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Onde está Jessica? Adolescente sumiu há 4 dias em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jessica Kelly Santos da Silva
Jessica Kelly Santos da Silva

A adolescente Jessica Kelly Santos da Silva está desaparecida desde o último sábado (2), em São José dos Campos. De acordo com familiares, ela saiu de casa e não retornou, deixando os parentes sem notícias há quatro dias.

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Jessica mora no bairro Vila São Bento. Desde o desaparecimento, familiares e amigos realizam buscas e tentam obter informações que possam ajudar a encontrá-la.

Os pais da adolescente afirmam estar bastante preocupados e pedem o apoio da população. Qualquer pessoa que tenha visto Jessica ou saiba onde ela pode estar deve comunicar imediatamente as autoridades.

As informações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190. O anonimato de quem denunciar é preservado.

Enquanto aguardam notícias, familiares seguem mobilizados e reforçam o pedido para que a população compartilhe o caso, na expectativa de ampliar o alcance das buscas e contribuir para que Jessica seja localizada o quanto antes.

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