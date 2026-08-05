O personal trainer Rafael Evangelista Monteiro, conhecido como "Toy Personal", foi preso em flagrante suspeito de matar Luiz Thiago da Silva Cordeiro, de 31 anos, com golpes de canivete. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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O crime ocorreu na segunda-feira (3), na Praia do Balbino, em Cascavel, no Ceará. De acordo com as investigações, Rafael e a vítima se conheceram durante uma festa. Em seguida, Luiz Thiago teria aceitado ajudá-lo, e os dois seguiram até um imóvel onde pretendiam passar a noite.
Segundo a apuração policial, o personal trainer não foi autorizado a entrar na residência. Ao deixarem o local, Luiz Thiago foi atacado com golpes de canivete e morreu no local.
Em depoimento, Rafael afirmou que não se recorda do momento do crime. Ele disse aos investigadores que sua memória estaria comprometida pelo consumo de bebida alcoólica e cocaína e declarou que, quando retomou a consciência, já estava desferindo os golpes contra a vítima.
Após o homicídio, o suspeito deixou o local, mas acionou a polícia algumas horas depois para informar que pretendia se entregar.
Rafael foi localizado e preso por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará. Em seguida, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.
Na audiência de custódia realizada na terça-feira (4), a Justiça do Ceará determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. As circunstâncias e a motivação do crime continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.
A defesa de Rafael Evangelista Monteiro não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.