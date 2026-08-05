O personal trainer Rafael Evangelista Monteiro, conhecido como "Toy Personal", foi preso em flagrante suspeito de matar Luiz Thiago da Silva Cordeiro, de 31 anos, com golpes de canivete. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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O crime ocorreu na segunda-feira (3), na Praia do Balbino, em Cascavel, no Ceará. De acordo com as investigações, Rafael e a vítima se conheceram durante uma festa. Em seguida, Luiz Thiago teria aceitado ajudá-lo, e os dois seguiram até um imóvel onde pretendiam passar a noite.