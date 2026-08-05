07 de agosto de 2026
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VENTO

AGORA: Caraguatatuba suspende aulas por risco de ciclone bomba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Na semana passada, posto teve estrutura danificada
Na semana passada, posto teve estrutura danificada

As aulas em todas as unidades da rede municipal de Caraguatatuba estarão suspensas nesta sexta-feira (7). A medida foi adotada preventivamente pela Prefeitura após o alerta para a ocorrência de ventos intensos provocados pela passagem de um ciclone extratropical pelo litoral.

Segundo a administração municipal, a interrupção das atividades busca preservar a segurança de estudantes, professores e demais servidores da Educação, diante da possibilidade de rajadas fortes ao longo do dia.

Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para receber atualizações sobre o retorno das aulas e eventuais novas orientações.

A Defesa Civil também recomenda que a população redobre os cuidados durante os períodos de vento. A orientação é evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, estruturas metálicas e locais onde haja risco de queda ou desprendimento de objetos.

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