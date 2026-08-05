As aulas em todas as unidades da rede municipal de Caraguatatuba estarão suspensas nesta sexta-feira (7). A medida foi adotada preventivamente pela Prefeitura após o alerta para a ocorrência de ventos intensos provocados pela passagem de um ciclone extratropical pelo litoral.

Segundo a administração municipal, a interrupção das atividades busca preservar a segurança de estudantes, professores e demais servidores da Educação, diante da possibilidade de rajadas fortes ao longo do dia.

Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para receber atualizações sobre o retorno das aulas e eventuais novas orientações.