Uma filhote de golden retriever, de três meses, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cão de grande porte na terça-feira (4), no Jardim São José I, na zona leste de São José dos Campos. Durante a tentativa de interromper o ataque, uma menina de 11 anos também sofreu ferimentos.
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O episódio foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o cão saindo de uma residência, descendo a rua e avançando contra a filhote Cloe, que passeava acompanhada da tutora e uma vizinha.
Segundo a tutora, o animal inicialmente se aproximou sem demonstrar agressividade. Pouco depois, porém, atacou a região do pescoço da filhote. Moradores correram para ajudar, mas os cães só foram separados após a chegada do marido da tutora, que conseguiu imobilizar o animal e fazer com que ele soltasse Cloe.
No meio da confusão, a filha da jovem tentou auxiliar e acabou mordida. A menina teve ferimentos nos braços e em uma das mãos. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Eugênio de Melo, onde recebeu atendimento médico.
Cloe sofreu fratura e deslocamento na mandíbula e permanece internada em uma clínica veterinária no bairro Novo Horizonte. A equipe responsável pelo atendimento também avalia possíveis complicações provocadas pelas mordidas.
A filhote deverá passar por uma cirurgia de reconstrução da mandíbula.