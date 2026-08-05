07 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE

Ataque deixa filhote ferida e menina de 11 anos machucada em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Filhote foi atacada
Filhote foi atacada

Uma filhote de golden retriever, de três meses, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cão de grande porte na terça-feira (4), no Jardim São José I, na zona leste de São José dos Campos. Durante a tentativa de interromper o ataque, uma menina de 11 anos também sofreu ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o cão saindo de uma residência, descendo a rua e avançando contra a filhote Cloe, que passeava acompanhada da tutora e uma vizinha.

Segundo a tutora, o animal inicialmente se aproximou sem demonstrar agressividade. Pouco depois, porém, atacou a região do pescoço da filhote. Moradores correram para ajudar, mas os cães só foram separados após a chegada do marido da tutora, que conseguiu imobilizar o animal e fazer com que ele soltasse Cloe.

No meio da confusão, a filha da jovem tentou auxiliar e acabou mordida. A menina teve ferimentos nos braços e em uma das mãos. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Eugênio de Melo, onde recebeu atendimento médico.

Cloe sofreu fratura e deslocamento na mandíbula e permanece internada em uma clínica veterinária no bairro Novo Horizonte. A equipe responsável pelo atendimento também avalia possíveis complicações provocadas pelas mordidas.

A filhote deverá passar por uma cirurgia de reconstrução da mandíbula.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários