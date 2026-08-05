Uma filhote de golden retriever, de três meses, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cão de grande porte na terça-feira (4), no Jardim São José I, na zona leste de São José dos Campos. Durante a tentativa de interromper o ataque, uma menina de 11 anos também sofreu ferimentos.

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O episódio foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o cão saindo de uma residência, descendo a rua e avançando contra a filhote Cloe, que passeava acompanhada da tutora e uma vizinha.