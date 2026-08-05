07 de agosto de 2026
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Adeus, Tuguiya, 77 anos; confira obituário da Urbam em SJC

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Adeus, Tuguiya, 77 anos; confira obituário da Urbam em SJC
Adeus, Tuguiya, 77 anos; confira obituário da Urbam em SJC

TUGUIYA MATSUMOTO
Idade:
77
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 06/08/2026 14:00

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GISLENE ALVES DA CONCEIÇÃO GUSTAVO
Idade:
39
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 06/08/2026 das 06:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 06/08/2026 13:00

MAURINHO JOSE VIEIRA
Idade:
64
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 06/08/2026 11:00

FERNANDO FLORENZANO (BO LJ 3072-2/2026 CPJ SJC)
Idade:
64
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 06/08/2026 09:00

VALBIA RODRIGUES DA CRUZ
Idade:
52
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. SANTA MONICA/TERESINA/PI- 05/08/2026 18:00

SEBASTIÃO DE SOUZA
Idade:
87
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:30

PAULO SERGIO DE SOUZA
Idade:
54
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:00

MARINETE ANALIA XAVIER DA SILVA
Idade:
78
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 05/08/2026 das 10:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:00

DANIEL ALVES NOGUEIRA
Idade:
79
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
IGREJA METODISTA CENTRAL - RUA NASSAU, 218 VILA RUBI
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 05/08/2026 16:00

FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Idade:
90
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 15:30

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA FERREIRA
Idade:
64
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 15:00

DORIVAL FORTUNATO
Idade:
92
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 05/08/2026 15:00

ROSANA MANAMI NAKAMURA
Idade:
57
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 05/08/2026 14:00

JOAQUIM TEIXEIRA FILHO
Idade:
92
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 04/08/2026 das 23:00 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 05/08/2026 13:30

BENEDITO APARECIDO CARDOSO
Idade:
68
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 05/08/2026 13:00

JOEL ANTONIO DOS SANTOS
Idade:
83
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 11:30

MINELVINA ALVES PEREIRA
Idade:
98
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:30

PEDRO ALVES BRANDAO
Idade:
72
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:00

CARLOS ADRIANO BERNARDO
Idade:
40
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:00

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