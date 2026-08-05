TUGUIYA MATSUMOTO
Idade:
77
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 06/08/2026 14:00
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
GISLENE ALVES DA CONCEIÇÃO GUSTAVO
Idade:
39
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 06/08/2026 das 06:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 06/08/2026 13:00
MAURINHO JOSE VIEIRA
Idade:
64
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 06/08/2026 11:00
FERNANDO FLORENZANO (BO LJ 3072-2/2026 CPJ SJC)
Idade:
64
Data de falecimento:
30/07/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 06/08/2026 09:00
VALBIA RODRIGUES DA CRUZ
Idade:
52
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. SANTA MONICA/TERESINA/PI- 05/08/2026 18:00
SEBASTIÃO DE SOUZA
Idade:
87
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:30
PAULO SERGIO DE SOUZA
Idade:
54
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:00
MARINETE ANALIA XAVIER DA SILVA
Idade:
78
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 05/08/2026 das 10:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 16:00
DANIEL ALVES NOGUEIRA
Idade:
79
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
IGREJA METODISTA CENTRAL - RUA NASSAU, 218 VILA RUBI
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 05/08/2026 16:00
FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
Idade:
90
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 15:30
MARIA DE FATIMA NOGUEIRA FERREIRA
Idade:
64
Data de falecimento:
05/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 15:00
DORIVAL FORTUNATO
Idade:
92
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 05/08/2026 15:00
ROSANA MANAMI NAKAMURA
Idade:
57
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 05/08/2026 14:00
JOAQUIM TEIXEIRA FILHO
Idade:
92
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 04/08/2026 das 23:00 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 05/08/2026 13:30
BENEDITO APARECIDO CARDOSO
Idade:
68
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 05/08/2026 13:00
JOEL ANTONIO DOS SANTOS
Idade:
83
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 11:30
MINELVINA ALVES PEREIRA
Idade:
98
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:30
PEDRO ALVES BRANDAO
Idade:
72
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:00
CARLOS ADRIANO BERNARDO
Idade:
40
Data de falecimento:
04/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 05/08/2026 10:00