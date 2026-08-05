Um centro de distribuição dos Correios localizado na zona sul de São José dos Campos foi um dos alvos da Operação Vestígium, realizada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em parceria com a empresa postal.

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A ação teve como objetivo identificar encomendas utilizadas para o transporte de drogas, armas de fogo, medicamentos irregulares e outros materiais proibidos. Na unidade joseense, policiais civis, militares e peritos participaram das buscas, com o apoio de cães farejadores na inspeção de pacotes suspeitos.