Um centro de distribuição dos Correios localizado na zona sul de São José dos Campos foi um dos alvos da Operação Vestígium, realizada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em parceria com a empresa postal.
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A ação teve como objetivo identificar encomendas utilizadas para o transporte de drogas, armas de fogo, medicamentos irregulares e outros materiais proibidos. Na unidade joseense, policiais civis, militares e peritos participaram das buscas, com o apoio de cães farejadores na inspeção de pacotes suspeitos.
Ao todo, 59 agentes atuaram na operação, que alcançou oito centros de distribuição no estado. Além de São José dos Campos, houve fiscalização em três unidades da capital e em endereços de Cajamar, Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
Durante uma das vistorias realizadas na Grande São Paulo, cerca de 350 gramas de maconha e derivados de cannabis foram encontrados escondidos dentro de uma panela de pressão.
Com base nas apreensões, a Polícia Civil e a Polícia Científica devem analisar os dados das remessas para identificar remetentes, destinatários e possíveis padrões usados no envio de produtos ilícitos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, grupos criminosos têm recorrido ao sistema postal como alternativa para tentar evitar barreiras de fiscalização instaladas em rodovias, aeroportos e outros pontos de controle.