O ator Marcelo Serrado, 59 anos, revelou que viveu momentos de tensão durante uma viagem pela rodovia Presidente Dutra no último domingo (2), quando seguia do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro, caminho que passa pelo Vale do Paraíba.
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Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (4), ele afirmou acreditar que foi salvo por um "anjo" ao escapar de um grave acidente.
Segundo o artista, ele dirigia sozinho havia cerca de cinco horas quando percebeu que algo diferente acontecia antes mesmo de iniciar a viagem. Durante o trajeto, disse ter sentido uma espécie de aviso, como se uma voz o alertasse de que algo poderia acontecer. "Eu senti alguma coisa antes da viagem, falando alguma coisa no meu ouvido", contou.
Marcelo explicou que trafegava a aproximadamente 100 km/h, velocidade permitida no trecho em que estava, quando um carro à sua frente freou de forma repentina, muito próximo de um caminhão. Com apenas duas faixas de rolamento e um acostamento disponível, ele precisou reagir em questão de segundos para evitar a colisão.
O ator relatou que conseguiu levar o veículo para o acostamento, ultrapassar a situação de risco e retornar à pista. No entanto, afirmou que acredita não ter sido apenas sua habilidade ao volante que evitou o acidente.
"Eu consegui desviar do carro no acostamento e voltar para a pista. Mas eu senti, gente, juro por Deus, que não era a minha mão desviando o carro. Alguma coisa, algum anjo, alguma entidade, alguma força me fez fazer isso rapidamente. Eu segui em frente e estou aqui hoje", declarou.
Fé e sinais da vida
Após chegar ao Rio de Janeiro em segurança, Marcelo contou que passou a refletir sobre o episódio. Segundo ele, a experiência reforçou sua crença de que existem forças que protegem as pessoas e destacou a importância de confiar na própria intuição.
"A gente fica fazendo tantos planos e criando tantos problemas na vida. Como a gente tem que ouvir os sinais e saber que existe alguma coisa aí. Se você acha que não tem, comece a pensar que há muita coisa que a gente não consegue explicar e que pode estar do nosso lado, nos protegendo", afirmou.
Na legenda da publicação, o ator também compartilhou uma mensagem de reflexão com os seguidores.
"Dividindo essa história que aconteceu comigo para te lembrar de confiar na sua intuição, estar atento aos sinais, acreditar no seu anjo da guarda e na sua fé, seja ela qual for", escreveu.
O relato repercutiu entre fãs e seguidores nas redes sociais, gerando milhares de comentários de pessoas que compartilharam experiências semelhantes e mensagens de apoio ao artista.