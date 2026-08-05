O ator Marcelo Serrado, 59 anos, revelou que viveu momentos de tensão durante uma viagem pela rodovia Presidente Dutra no último domingo (2), quando seguia do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro, caminho que passa pelo Vale do Paraíba.

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Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (4), ele afirmou acreditar que foi salvo por um "anjo" ao escapar de um grave acidente.