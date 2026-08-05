Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola e natural de Caraguatatuba, no Litoral Norte, deixou a equipe da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A decisão foi tomada após a divulgação de informações sobre pagamentos que ele recebeu da empresária e lobista Roberta Luchsinger, apontada como ligada ao empresário conhecido como "Careca do INSS".