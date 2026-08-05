O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e multicampeão Giba será um dos destaques do Empreenda Tur, evento gratuito que será realizado neste sábado (8), no Ciesp de Jacareí. Embaixador do Turismo da ONU, ele ministrará uma palestra sobre liderança e inspiração dentro da programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, do turismo e da economia local.
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Além da palestra de Giba, marcada para as 16h30, o evento contará com outros palestrantes, oficinas e atendimentos a empreendedores, artesãos, produtores rurais, profissionais do turismo, gestores públicos e demais interessados em ampliar conhecimentos e oportunidades de negócios.
Programação
A programação começa às 10h, com a abertura da exposição. Às 10h30, Fernanda Hummel ministra a oficina "Turismo e Empreendedorismo". A abertura oficial da conferência será às 14h, seguida da palestra "Turismo que Gera Renda", com Kerzia Oliver, às 14h30. Na sequência, às 16h, Antônio Artequilino falará sobre o desenvolvimento de lideranças no setor do turismo. Às 16h30, Giba sobe ao palco para ministrar sua palestra. O encerramento está previsto para as 17h30.
Durante o evento, o público também poderá visitar a exposição de produtos e serviços de empreendedores locais e regionais, além de receber orientações sobre abertura de empresas, atendimento ao microempreendedor individual, capacitação empresarial e desenvolvimento do turismo.
Como participar
A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia pela internet.
Promovido pela Federação dos Empreendedores do Brasil (Fenae), o Empreenda Tur percorre municípios paulistas com uma programação itinerante voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios, do turismo regional, da economia criativa e do desenvolvimento sustentável.
O evento será realizado das 10h às 18h, na sede do Ciesp de Jacareí, localizada na rua Antônio Ferreira Rizini, nº 450, no Jardim Elza Maria.