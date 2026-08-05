O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e multicampeão Giba será um dos destaques do Empreenda Tur, evento gratuito que será realizado neste sábado (8), no Ciesp de Jacareí. Embaixador do Turismo da ONU, ele ministrará uma palestra sobre liderança e inspiração dentro da programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, do turismo e da economia local.

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Além da palestra de Giba, marcada para as 16h30, o evento contará com outros palestrantes, oficinas e atendimentos a empreendedores, artesãos, produtores rurais, profissionais do turismo, gestores públicos e demais interessados em ampliar conhecimentos e oportunidades de negócios.

Programação