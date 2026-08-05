Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil registraram toda a sequência do homicídio de Gustavo do Prado, de 32 anos, morto a tiros na madrugada do último domingo (2), no bairro Capuava, na região sudeste de São José dos Campos.
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O vídeo mostra o momento em que um carro para em frente à residência da vítima, por volta das 2h47. Gustavo conversa rapidamente com o motorista e, instantes depois, é surpreendido pelos primeiros disparos.
Na sequência, o criminoso desce do veículo e continua atirando contra Gustavo mesmo após ele cair no chão. Somente depois de efetuar diversos disparos à queima-roupa, o autor retorna ao carro e foge do local, deixando a vítima sem qualquer possibilidade de defesa.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram a morte de Gustavo ainda no local.
Matador identificado
A Polícia Civil identificou o homem apontado como autor da execução de Gustavo. O suspeito é Daniel Wilson de Souza, de 36 anos, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias e é considerado foragido.
As investigações da Delegacia de Homicídios apontam Daniel como o executor do crime. Nesta quarta-feira (5), equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriram diligências em diversos endereços na tentativa de localizar o investigado.
Apesar de o veículo utilizado na ação criminosa ter sido encontrado, Daniel ainda não havia sido localizado até o fechamento dessa reportagem.
Prisão decretada
Com o avanço das investigações, a Vara do Júri de São José dos Campos decretou a prisão temporária de Daniel pelo prazo de 30 dias.
Segundo a Polícia Civil, o investigado já havia sido preso em 2022 por tentativa de homicídio e também por posse ilegal de arma de fogo. Na ocasião, ele obteve liberdade provisória por decisão do Poder Judiciário.
Até o momento, a motivação do assassinato ainda não foi esclarecida e segue sendo investigada pela Delegacia de Homicídios.
Casa estava aberta
Durante o trabalho da perícia, os investigadores encontraram a casa de Gustavo com a porta aberta, as luzes acesas e a televisão ligada. O celular da vítima e projéteis recolhidos na cena do crime foram apreendidos para exames periciais, que poderão contribuir para a conclusão do inquérito.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio qualificado, e a Polícia Civil trabalha para identificar a motivação da execução.
Sonho interrompido
Dias antes de ser morto, Gustavo compartilhava com pessoas próximas o desejo de reconstruir sua vida espiritual. Segundo um amigo de infância ouvido pela reportagem de OVALE, ele manifestava a vontade de voltar a frequentar a igreja e retomar a caminhada na fé.
Ainda conforme o relato, Gustavo costumava enviar mensagens bíblicas, reflexões e áudios com pregações para familiares e amigos. A lembrança tem emocionado pessoas próximas, que afirmam que ele vivia um momento de transformação pessoal interrompido de forma trágica.
A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro do investigado seja repassada de forma anônima pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp da Delegacia de Homicídios, no número (12) 3931-0220.