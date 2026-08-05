Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil registraram toda a sequência do homicídio de Gustavo do Prado, de 32 anos, morto a tiros na madrugada do último domingo (2), no bairro Capuava, na região sudeste de São José dos Campos.

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O vídeo mostra o momento em que um carro para em frente à residência da vítima, por volta das 2h47. Gustavo conversa rapidamente com o motorista e, instantes depois, é surpreendido pelos primeiros disparos.