O Vale do Paraíba começou a semana com temperaturas baixas e voltou a concentrar os menores registros do estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (3), Campos do Jordão foi a cidade mais fria do estado, com 6°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além da estância da Serra da Mantiqueira, outros municípios da região também apareceram entre as menores temperaturas registradas nas últimas horas.
Pindamonhangaba marcou 7,8°C, conforme o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Na sequência aparecem São Luiz do Paraitinga, com 8,8°C, Taubaté, com 9,5°C, e Cachoeira Paulista, com 9,6°C, de acordo com o Inmet.
A predominância das menores temperaturas reforça o destaque do Vale do Paraíba durante esta onda de frio, mantendo Campos do Jordão como a cidade mais fria do estado.
Tempo seco continua
De acordo com a previsão meteorológica, o tempo permanece estável em todo o território paulista nesta segunda-feira devido à atuação de uma massa de ar seco. O sol predomina entre poucas nuvens, favorecendo uma tarde de céu aberto e sem previsão de chuva.
No litoral sul, o dia começou com formação de nevoeiro, mas a condição tende a desaparecer rapidamente com o aquecimento provocado pela incidência do sol.
Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar. Em praticamente todas as regiões do Estado, exceto nas áreas litorâneas, os índices podem ficar abaixo de 25% durante a tarde. Nas regiões que fazem divisa com Minas Gerais e no oeste paulista, a umidade pode cair para níveis inferiores a 15%, condição considerada de alerta para a saúde.
As temperaturas máximas previstas variam entre 25°C e 30°C na faixa leste do Estado e na região de Itapeva. Já no restante de São Paulo, os termômetros podem alcançar entre 28°C e 34°C, mantendo o contraste entre as manhãs frias e as tardes mais quentes.