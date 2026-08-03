O Vale do Paraíba começou a semana com temperaturas baixas e voltou a concentrar os menores registros do estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (3), Campos do Jordão foi a cidade mais fria do estado, com 6°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

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Além da estância da Serra da Mantiqueira, outros municípios da região também apareceram entre as menores temperaturas registradas nas últimas horas.