03 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

URGENTE: Jovem é baleado e morre em Aparecida; polícia investiga

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro São Roque, em Aparecida, na noite de domingo (2). Ninguém foi preso até o momento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência na rua Horácio de Moraes. Ao chegar ao local, a equipe médica constatou que a vítima já estava sem vida.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para apurar a autoria e a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários