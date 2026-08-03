Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro São Roque, em Aparecida, na noite de domingo (2). Ninguém foi preso até o momento.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência na rua Horácio de Moraes. Ao chegar ao local, a equipe médica constatou que a vítima já estava sem vida.