Uma mulher foi presa na Vila Tesouro, em São José dos Campos, acusada de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Joaquim Baganha Maudos.

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Ela estava de bicicleta e levava uma sacola. Ao receber ordem de parada, arremessou a sacola e tentou fugir, mas foi alcançada.