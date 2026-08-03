03 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa em flagrante por tráfico na Vila Tesouro, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Porções de cocaína e crack apreendidas com mulher na Vila Tesouro
Porções de cocaína e crack apreendidas com mulher na Vila Tesouro

Uma mulher foi presa na Vila Tesouro, em São José dos Campos, acusada de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Joaquim Baganha Maudos.

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Ela estava de bicicleta e levava uma sacola. Ao receber ordem de parada, arremessou a sacola e tentou fugir, mas foi alcançada.

Dentro da sacola havia 75 porções de drogas, distribuídas em 46 de cocaína e 29 de crack.

Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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