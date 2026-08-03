Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça em Águas de Lindóia, foi preso em Ilhabela durante patrulhamento da Polícia Militar. A prisão ocorreu no domingo (2), quando ele foi abordado fazendo uso de maconha em via pública no bairro Barra Velha.

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Em consulta aos sistemas, a equipe constatou que ele tinha dois mandados de prisão em aberto expedidos em Águas de Lindóia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Durante a revista pessoal, também foi localizada uma porção de droga.