03 de agosto de 2026
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Homem é preso por furtar torneiras de casa no São Dimas, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso acusado de furto a uma residência na Rua Dr. Mário Sampaio Martins, no bairro Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (2), com o acionamento da Polícia Militar para atender a um furto em andamento.

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Com as informações sobre as características do suspeito, a equipe iniciou as diligências e o localizou no Banhado. Ele confessou que tentou, sem sucesso, furtar o aparelho de ar-condicionado e levou a fiação elétrica e as torneiras do imóvel, que já tinham sido vendidas.

O autor, que tem histórico criminal, foi conduzido, preso em flagrante, à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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