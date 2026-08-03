Um homem foi preso acusado de furto a uma residência na Rua Dr. Mário Sampaio Martins, no bairro Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (2), com o acionamento da Polícia Militar para atender a um furto em andamento.

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Com as informações sobre as características do suspeito, a equipe iniciou as diligências e o localizou no Banhado. Ele confessou que tentou, sem sucesso, furtar o aparelho de ar-condicionado e levou a fiação elétrica e as torneiras do imóvel, que já tinham sido vendidas.