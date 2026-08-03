Uma aeronave vinda do sul da Bolívia foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) após ignorar as ordens da Defesa Aeroespacial. Após o TED (Tiro de Detenção), o avião realizou um pouso forçado em uma pista não preparada, localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande (MS), na última sexta-feira (31). Os tripulantes não foram localizados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação

A aeronave suspeita sobrevoava o território nacional sem plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. Dois caças A-29 Super Tucano, do COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais), fabricados pela Embraer, foram empregados para executar as MPEA (Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo), com apoio da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.