03 de agosto de 2026
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DEFESA NACIONAL

FAB usa Super Tucano da Embraer para interceptar avião no MS

Por Da redação | Campo Grande
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/FAB
Aeronave vinda da Bolívia fez pouso forçado a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande (MS)
Aeronave vinda da Bolívia fez pouso forçado a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande (MS)

Uma aeronave vinda do sul da Bolívia foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) após ignorar as ordens da Defesa Aeroespacial. Após o TED (Tiro de Detenção), o avião realizou um pouso forçado em uma pista não preparada, localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande (MS), na última sexta-feira (31). Os tripulantes não foram localizados.

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A ação

A aeronave suspeita sobrevoava o território nacional sem plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. Dois caças A-29 Super Tucano, do COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais), fabricados pela Embraer, foram empregados para executar as MPEA (Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo), com apoio da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo a FAB, diante da falta de colaboração da aeronave interceptada e do descumprimento das ordens emitidas pela Defesa Aeroespacial, foi realizado o TED, última etapa das medidas de policiamento previstas no Decreto nº 5.144/2004 para impedir a continuidade do voo.

Tripulação

Um helicóptero da Polícia Militar foi deslocado ao local do pouso, mas a aeronave foi encontrada abandonada, sem tripulantes.

A FAB informou que mantém operações permanentes para garantir a segurança da navegação aérea e a soberania do espaço aéreo brasileiro.

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