Duas residências construídas com madeira foram atingidas por um incêndio no bairro Travessão, em Caraguatatuba. O incidente ocorreu no domingo (2), por volta das 20h45, na rua João Batista Fernandes.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, constatou que as casas já estavam completamente tomadas pelas chamas.