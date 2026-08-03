03 de agosto de 2026
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INCÊNDIO

Casas de madeira ficam destruídas pelo fogo em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Duas casas de madeira foram atingidas pelo fogo
Duas casas de madeira foram atingidas pelo fogo

Duas residências construídas com madeira foram atingidas por um incêndio no bairro Travessão, em Caraguatatuba. O incidente ocorreu no domingo (2), por volta das 20h45, na rua João Batista Fernandes.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, constatou que as casas já estavam completamente tomadas pelas chamas.

As equipes atuaram no combate ao fogo e, após a extinção do incêndio, realizaram o rescaldo, deixando a área em segurança.

Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

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